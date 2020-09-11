خبراء: 3 فوائد 3 استراتيجية لسلام البحرين والإمارات مع إسرائيل

علق خبراء على اتفاق السلام الذي أبرمته مملكة البحرين مع إسرائيل، الذي جاء خلال أقل من شهر من اتفاق مماثل أبرمته دولة الإمارات، بالتأكيد على أن هناك 3 فوائد استراتيجية للسلام مع إسرائيل.

واعتبر الأكاديمي والباحث السياسي البحريني محمد مبارك جمعة، في حديث مع شبكة "سكاي نيوز"، أن الاتفاقيتين اللتين أبرمتهما الإمارات والبحرين مع إسرائيل، مختلفة لأن الدول التي أبرمتها لا تربطها أية حدود جغرافية مع إسرائيل، و"ليست على اتصال مباشر بما يجري في القضية الفلسطينية".

ويتيح السلام مع إسرائيل، بحسب خبراء، 3 فوائد تتعلق بالمجال الأمني والاقتصادي وبالقضية الفلسطينية.

مكافحة الإرهاب أولى فوائد اتفاق البحرين والإمارات مع إسرائيل

وأشار "جمعة" إلى أن الاتفاقيتين الجديدتين أبرمتا في ظروف أمنية ليست سهلة، "لكها ليست مع إسرائيل وإنما مع أطراف إقليمية أخرى مثل النظام الإيراني، الذي يهدد بشكل مستمر دول المنطقة، ومن بينها البحرين".

من جانبه، قال كبير الباحثين بمعهد واشنطن، ديفيد بولوك لـ"سكاي نيوز"، إنه يوجد "أعداء مشتركون وأصدقاء مشتركون أيضا بين دول الخليج وبعض الدول العربية، من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى".

وأكد أن الأعداء المشتركين يتمثلون "بالنظام الإيراني والتطرف الديني والإرهاب"، فيما يتمثل الأصدقاء المشتركين بـ"الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية ودول أخرى حول العالم تسعى للسلام والتنمية الاقتصادية"، مؤكدا على أهمية تكاتف تلك الدول في التصدي للتهديدات التي تواجه أمنها.

أما المسؤول السابق بالاستخبارات الأمريكية، نورمان رول، فرأى أن مثل هذه الاتفاقات مهمة "للتنسيق بين الدول للعمل ضد الإرهاب والأعداء المشتركين مثل إيران"، معتبرا أن الأخيرة هي "البديل للجماعات الإرهابية مثل داعش والقاعدة".

التعاون اقتصادي فائدة أخرى من السلام مع إسرائيل

وتطرق "رول" إلى فائدة أخرى من السلام مع إسرائيل، وهي تلك المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والتقدم العلمي، قائلا: "إن اتفاقات السلام وإبرام العلاقات مع الدول سيسمح لاقتصاداتها بالتحسن".

وأضاف أن اتفاقات السلام مع إسرائيل سيعطي فرصا أفضل لتحسين الأمن، و"سيسمح بالوصول للتكنولوجيا الإسرائيلية في مجالات الرعاية الصحية والبرامج الفضائية وغيرها".

وتابع: "شددت واشنطن على ضرورة ضمان الإدماج والنجاح لاقتصادات المنطقة، وأفضل طريقة لفعل ذلك هو ضمان الاستفادة من الفوائد المتاحة في إسرائيل لتتم مشاركتها من خلال علاقات طبيعية".

وشدد على أن ذلك "سيسمح بنقلة تكنولوجية وبالتقدم في مجال الطب والبيئة والصناعة، لتستفيد منها شعوب البحرين والإمارات بشكل خاص، بالإضافة إلى الاستفادة من التكنولوجيا والاستثمارات، لإفادة الشعب الفلسطيني، الذي تضرر اقتصاده بسبب فيروس كورونا".

اتفاق البحرين والإمارات مهمين بالنسبة للقضية الفلسطينية

وأكد الباحث السياسي البحريني محمد مبارك جمعة على أن هذه المعاهدات تتمتع بطابع خاص، مشيرا إلى أهمية الاتفاقين الجديدين بالنسبة للقضية الفلسطينية.

وتابع أنه بمجرد "إبرام الإمارات الاتفاق مع إسرائيل تمكنت من إقناع إسرائيل بالعدول عن ضم أراض فلسطينية مليئة بالموارد المائية، وهو إجراء مهم جدا على مستوى المحادثات الثنائية".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، اتفاق مملكة البحرين وإسرائيل على إبرام اتفاق سلام، واصفا إياه بـ"الإنجاز التاريخي". وغرد ترامب على حسابه الرسمي عبر "تويتر"، قائلا: "إنجاز تاريخي آخر اليوم!.. صديقانا العظيمان إسرائيل ومملكة البحرين يتفقان على اتفاق سلام".

وتابع: "ثاني دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل في 30 يوما!"، في إشارة إلى اتفاق السلام الذي أبرمته دولة الإمارات مع إسرائيل، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

وقال بيان أمريكي بحريني إسرائيلي مشترك، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحدثوا اليوم، وتمت الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين.