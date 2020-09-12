صور.. إقبال جماهيري على فيلم "توأم روحي" في حضور أبطاله بسيتي ستارز

احتفل أبطال فيلم "توأم روحي"، بنجاحه مع الجمهور بسينما سيتي ستارز، والتي شهدت إقبالا جماهيريا كبيرا.

وحرص أبطال العمل، حسن الرداد وأمينة خليل، على التقاط الصور التذكارية مع الجمهور، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.

حقق فيلم "توأم روحي" للمخرج عثمان أبولبن، وبطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، 250 ألف و770 جنيهًا، الخميس، متفوقًا على فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، والذي يقوم ببطولته هنا الزاهد وأحمد حاتم، الذي حقق 80 ألفًا و651 جنيهًا، وفق بيان أصدَره الموزع السينمائي محمود الدفراوي.