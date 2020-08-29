حسن الرداد عن "توأم روحي": سعيد بالتجربة.. والنقاد أشادوا بالفيلم

عبر الفنان حسن الرداد عن سعادته بردود الفعل الإيجابية حول فيلمه "توأم روحي"، قائلًا: "سعيد بردود أفعال النقاد والجماهير، نادرًا ما بيجتمع آراء النقاد والجمهور في رأي واحد".

وتابع خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المساء مع قصواء"، المذاع على شاشة قناة "ten"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، "النقاد بلا استثناء اثنوا على الفيلم، ورد فعل الجماهير سواء اللي باقابلهم في السينمات أو في السوشيال ميديا".

واختتم: "لازم الفنان يجرب حاجات مختلفة، وكنت متحمس جدًا بالتجربة".

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي، والعمل بطولة حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وبيومي فؤاد، ونهال عنبر، وعزوز عادل، وتأليف أماني التونسي، وإخراج عثمان أبولبن.