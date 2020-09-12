سرق "تحويشة عمر" عمه.. اعترافات عصابة "المراهقين الـ3" بالدقهلية

اعترف 3 شباب "جميعهم دون 18 سنة" في الدقهلية، بتفاصيل سرقتهم لشقة عم أحدهم في قرية "منية محلة دمنة" بعد أن بحثوا عن صيد ثمين لسرقته، فعلموا من صديقهم أن عمه سافر للخارج وترك "تحويشة العمر" في الشقة.

وأكد "محمد .أ إ."، 17 سنة، نجل شقيق المجني عليه، أمام النيابة العامة، أنه وصديقيه "أحمد س. إ"، 15 سنة وشهرته أحمد السحريت، و"إبراهيم م. إ .م"، 17 سنة، بحثوا عن "صيد ثمين" لسرقته، وفكروا معا، فأخبرهم أن عمه سافر خارج مصر، وترك الذهب وتحويشة العمر في الشقة وسافر، ويمكن أن يسرقوه دون أن يشعر أحد.

وأوضح أنه يوم الواقعة تسلق صديقه "إبراهيم" المواسير، وفتح له باب الشقة، فيما تولى هو جمع الأموال والذهب الموجودة بالشقة.

وذكروا في اعترافاتهم أن الأول "أحمد" أخفى الذهب عنده، وشاركهم في تأمين الشارع الذي يقع فيه البيت محل الواقعة.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة محلة دمنة من حسن إبراهيم إبراهيم، 63 سنة، ومقيم منية محلة دمنة يفيد بسرقة كميات من المشغولات الذهبية والأموال من مسكنه عبارة عن مبلغ نقدي، 78 ألف جنيه، وبعض من المشغولات الذهبية تقدر بنصف مليون جنيه، و450 دولار.

وبتشكيل فريق بحث برئاسة الرائد كريم عبد الرازق، رئيس مباحث مركز شرطة محلة دمنة، بتفريغ الكاميرات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص من بينهم نجل شقيق المجني عليه وهم "أحمد س. إ"، 15 سنة، وشهرته أحمد السحريت، وإبراهيم م. إ.، 17 سنة، و"محمد .أ إ."، 17 سنة نجل شقيق المجني عليه.

وبتقنين الإجراءات جرى ضبطهم، حيث تبين أن الثالث اتفق مع الأول والثاني على سرقة عمه والذي كان يعمل خارج البلاد، وعلم أن لديه كميات من المشغولات الذهبية فاتفق معهم على سرقته.

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، اعترفوا بمحضر الشرطة بسرقة شقة عم أحدهم، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1397 لسنة 2020 جنح مركز شرطة محلة دمنة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.