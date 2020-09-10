خادمة وراء سرقة شقة موظف بالقاهرة

"كنت محتاجة فلوس وعليا أقساط جمعية".. بهذه الكلمات حاولت خادمة الدفاع عن نفسها، في واقعة اتهامها بسرقة منزل موظف تعمل لديه.

وأضافت المتهمة أنها استغلت طبيعة عملها، واستولت على كمية من المشغولات الذهبية، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة أعدت خطة لسرقة المشغولات الذهبية على مدار يومين، وذلك بأسلوب المغافلة، وتوجهت إلى عمل سيئ النية، لبيع المضبوطات بسعر بخس، اعترفت بتفاصيل الواقعة، وتم حجزها وتسلم المضبوطات لصاحبها.

تبلغ للواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة النزهة، يفيد بحضور (أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم)، إلى ديوان القسم ويخطر باكتشافه سرقة كمية من المشغولات الذهبية، من داخل مسكنه ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

بالانتقال والفحص، تبين سلامة جميع منافذ الشقة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها (إحدى السيدات تعمل لدى المجنى عليه - مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، مستغلة طبيعة عملها طرف المجنى عليه.

وبإرشادها تم ضبط كل المسروقات لدى عميلها "سيئ النية" (صاحب محل مشغولات ذهبية كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس - ومقيم بذات العنوان)، وباستدعاء المجنى عليه، تعرف على المضبوطات واتهمها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.