شاكر: نصدر الكهرباء لـ3 دول عربية ونسعى للتوسع في أوروبا والسعودية

نفى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، ما تردد عن تصدير مصر للكهرباء لليونان وقبرص، بأقل من سعرها في مصر، مشددًا على أنه لم يتم تسعير الكهرباء للتصدير حتى الآن.

وقال "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل، في برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إنه لم يتم تحديد أسعار تصدير الكهرباء في الوقت الحالي، مشيرًا لوجود خطوط ربط مع الأردن وليبيا والسودان، مؤكدًا أن مصر تصدر كهرباء لهذه الدول الثلاث فقط.

وأشار الوزير أن مصر مهتمة بتصدير الكهرباء لأوروبا، لافتًا لوجود مباحثات مع إحدى الشركات القبرصية لعمل خط ربط بين مصر وقبرص ومنها لتكريت ومنها لليونان لتصدير الكهرباء لأوروبا، مشددًا على أن تسعير الكهرباء التي يتم تصديرها هي عملية متأخرة في هذه الاتفاقيات.

وأوضح "شاكر"، أن خط الربط لم يتم تصميمه بعد ولم يطرح للشركات لتنفيذه، مؤكدًا أن مصر تسعى لهذا الأمر، لافتًا أن مصر تسعى للربط الكهربائي مع السعودية.