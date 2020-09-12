اليوم.. "DMC" تبدأ عرض حكاية "أمر شخصي" لـ شيري عادل

تبدأ اليوم السبت، مجموعة قنوات "DMC"، في عرض الحكاية الرابعة من مسلسل "إلا أنا"، والتي تأتي بعنوان "أمر شخصي"، ومن بطولة شيري عادل وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار عمر عبد الحليم.

ويشارك في بطولة حكاية "أمر شخصي" ميدو عادل ونهال عنبر وإيهاب فهمي ونور إيهاب ومعتز هشام وجمال عبدالناصر، وهي من إنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وتستكمل حكاية "عرض شخصي"، عرض باقي حكايات مسلسل "إلا أنا"، والذي كان قد عرض منه ثلاثة حكايات وحققت نجاحا كبيرا، هي "بنات موسى" و"سنين وعدت"، و"أمل حياتي".

وجاري تصوير الحكاية الخامسة "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، والسادسة "ضى القمر" بطولة كندة علوش.

مسلسل "إلا أنا " عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، تدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة،