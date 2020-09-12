ثلاثي الشر بديع والبلتاجي وحجازي أمام "جنايات بورسعيد" اليوم

"بديع والبلتاجي وحجازي" ثلاثي الشر، مصيرهم معلق بساحة العدالة اليوم، فمن المقرر أن تصدر محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار سامي محمود عبدالرحيم، حكمها على زعماء الإرهاب محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية الأسبق، والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي وآخرين، في قضية أحداث قسم شرطة العرب ببورسعيد، خلال موجة الإرهاب التي أعقبت فض اعتصام رابعة العدوية المسلح.

"القتل والترويع والتخريب والفوضى" أبرز التهم المنسوبة إليهم من النيابة العامة، وضمت قائمة التهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية، بغرض تعطيل العمل بأحكام القانون والدستور، تدبير تجمهر مخالف للقانون، تكدير الأمن العام والسلم الاجتماعي، حيازة مفرقعات، حيازة أسلحة نارية بغير ترخيص، حيازة ذخيرة بدون ترخيص، حيازة أسلحة بيضاء بغير ترخيص، ومقاومة السلطات.

ونسبت إليهم تهم القتل العمد لـ5 أشخاص، والتحريض عليه، والشروع فى قتل 70 آخرين، والتحريض عليه، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وترويع المواطنين، التأثير في رجال السلطة العامة، سرقة الأسلحة والذخيرة من قسم شرطة العرب، نشر الفوضى والتحريض على العنف.