الاتحاد المصري للتأمين يعقد المؤتمر الإقليمي السادس 11 أكتوبر

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، عقد مؤتمر التأمين الطبي السادس خلال الفترة من 11 إلى 12 أكتوبر المقبل بأحد فنادق القاهرة.

ويعقد المؤتمر تحت عنوان "صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية بين مواجهة الأوبئة وبدء تطبيق التأمين الصحي الشامل - مصر كنموذج"، ويعقد المؤتمر تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية وينظم المؤتمر الاتحاد المصري للتامين بالتعاون والتنسيق مع كل من الاتحاد العام العربي للتأمين والجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية.

صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بفتح قاعات المؤتمرات والمعارض بالفنادق اعتبارا من الأول من أكتوبر، على أن تراعى كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية.

يستضيف المؤتمر في جلسته الافتتاحية الدكتور محمد عِوَض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والطب الوقائي، ويحاضر بالمؤتمر لفيف من أقطاب التامين الطبي والرعاية الصحية في مصر والعالم العربي.