"التأمين الصحي" تُخصص وحدة صحية لكل 5 آلاف أسرة بالأقصر

كشفت هيئة الرعاية الصحية، عن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر في 7 مستشفيات و59 وحدة صحية ومركز طبى، وأكدت الهيئة تخصيص 5000 أسرة لكل وحدة صحية و 10,000 أسرة لكل مركز، بحسب منطقة السكن.

وأوضحت الهيئة، أن سريان بطاقة الرقم القومي شرط هام للتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل والذي يُحتم ضرورة وجود بطاقة رقم قومى صالحة.

كانت منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر دعت إلى التسجيل فى المنظومة للحصول على خدماتها الصحية والعلاجية، وأكدت أن الأوراق المطلوبة للتسجيل هى بطاقة الرقم القومى وشهادات الميلاد المميكنة، وبالنسبة للأطفال تستخدم شهادات الميلاد فقط، حيث إن التسجيل متاح في الوحدات والمراكز الصحية بحسب كل منطقة جغرافية تابع لها محل السكن.

وأعلن الدكتور أحمد السبكى، مدير مشروع التأمين الصحى الشامل، ومساعد وزير الصحة والسكان، استمرار أعمال التجديد والتطوير بجميع المنشآت الطبية المقرر إدراجها، ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان، تمهيدًا للتشغيل التجريبى للمنظومة بالمحافظة.

وأوضح الدكتور أحمد السبكى، أن التكلفة الإنشائية للمستشفيات والوحدات والمراكز الصحية المقرر إدراجها، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة بلغت (9 مليار و200 مليون) جنيه، فيما وصلت قيمة التكلفة الخاصة بالتجهيزات والمستلزمات الطبية (2 مليار و500 مليون) جنيه، بينما بلغت التكلفة التشغيلية (600 مليون) جنيه، بإجمالي تكلفة (12 مليار و300 مليون) جنيه.