رامز أمير يرد على منتقديه بعد نشر صورته بصحبة فتاة: خليكوا رجالة

تعرض الفنان الشاب رامز أمير، إلى عدد من الانتقادات والعبارات غير اللائقة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعد قيامه بنشر صورته بصحبة إحدى الفتيات، و"التشويش" على ملامحها، واصفًا إياها بـ"حبيبته".

وفي الوقت الذي انهالت عليه تعليقات المتابعين لتهنئته، كتب بعض المتابعين تعبيرات مسيئة تجاه رامز أمير، والفتاة التي بصحبته.

واضطر رامز أمير، للتعليق بقوله: "والله أخلاقي متسمحليش أرد على الكلام اللي اتكتب ده، بجد مش عارف أقول إيه على المستوى اللي وصلناله، خدوا بالكم من عيالكم يا جماعة، ربوهم كويس، علموهم الأدب والأخلاق".

وتابع: "علموهم يبقوا بني آدمين ميبقوش حيوانات، علموهم يبقوا رجالة عندهم شجاعة ميستخبوش ورا شاشة، فهموهم إن ربنا بيحاسب على الكلمة اللي هما مستهترين بيها دي، متخلفوش ولاد لو مش ناويين تربوهم عشان ربنا هيحاسبكم إنتم كمان على أخلاقهم".

وكان رامز أمير، نشر صورته بصحبة إحدى الفتيات، عبر حسابه بـ"الفيسبوك، وانستجرام"، قائلًا: "آسف إني هستخدم الأكونت لحاجة شخصية يمكن متهمكوش، بس دي حاجة هتفرح أهم حد في حياتي، بصي بقى، إنتي أجمل وأطيب وأحن واحدة عيني شافتها".

واستطرد "رامز": "أنت دعوة دعيتها لربنا واتقبلها مني وبعتك ليا، أنا بقولك قدام الدنيا كلها إني بحبك، كل الناس بيخبوا وش ولادهم في الصور بس أنا هخبيكي أنت عشان أنت مش بس حبيبتي، أنت بنتي وأجمل نعمة ربنا بعتهالي، ربنا يخليكي ليا يا بأليلو".