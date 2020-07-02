رامز أمير يعتذر للجمهور بسبب سيجارة: "مش هعمل كده تاني"

اعتذر الفنان الشاب رامز أمير، بسبب ظهوره في أحد مشاهد فيلم "حملة فرعون" بسيجارة، قائلًا: "دي غلطة ومش هتتكرر تاني"، وذلك بعد تأثر واحد من محبيه بهذا المشاهد وقام بتقليده.

ونشر رامز أمير، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة له بجانب الشاب الذي قام بتقليده، معلقًا عليها: "والله اتكسفت لما لقيت ‏الناس اتأثروا بيا قوى كده، وأنا حاطط سيجارة في بقي حتى ولو تمثيل، خصوصا إن مكانش ليها سبب مهم في الدراما، أنا بعتذر لكم ‏وحقكم عليا دي غلطة ومش هتتكرر تاني".

وأضاف: "أنا كل اللي بتمناه إنى أكون نموذج إيجابي ليكم لأنى فعلا مبعملش حاجة في حياتي غير إنى بلعب رياضة ‏و بجتهد عشان حلمي ونفسي الناس كلها تعمل كده، وعمري ما أقدر أكون سبب إن حد يعمل حاجة غلط عشان بيحبني".

وتابع: "أنا عارف إن في ناس هتهاجمني على البوست ده بس دي حاجة ليها علاقة بضميري وكان لازم أوضحها عشان ‏استريح، بعتذر لكم مرة تانية".

"حملة فرعون"، بطولة عمرو سعد، ومحمود عبدالمغني، وروبي، ومحمد لطفي، ورامز أمير، والإيطالية مايا، والنجم العالمي مايك تايسون، وثور بجورنسون، من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، إنتاج محمد السبكى.