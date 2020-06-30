رامز أمير بعد إجراء عملية جراحية: "اطمنوا هانت راجعلكم"

طمأن الفنان الشاب رامز أمير، جمهوره، بعد إجرائه عملية جراحية مؤخرا، جراء إصابته أثناء ممارسته الألعاب الرياضية، وأنه سيعود قريبا.

وكتب "رامز"، عبر حسابه على موقع إنستجرام، قائلا: "الواحد فى الأيام دي الكلام ده بيفرق معاه أوى، بيدينى طاقة أكمل عشان أرفع رأس كل واحد آمن بيا".

وتابع: "شكرا بس والله الكلام ده أكبر منى بكتير وربنا يدينى القوة وابقى اد حبكم وتشجيعكم، أنا بهزر وبضحك بس أكيد اليومين اللى فاتوا، مكانوش سهلين عليا، لأن فعلا عمرى محسيت الإحساس ده قبل كده".

واستطرد: "أول مرة اتصاب إصابة كبيرة أوى كده تقعدنى الوقت ده كله، مش عارف هتفهموا ولا لأ، بس أنا حياتى كلها فى الرياضة، وشوية الحجات المجنونة اللى بعملها، مينفعش كان يعدى عليا يوم من غير مطور فى نفسى وأحس إنى أحسن من اليوم اللى قبله".

وأضاف "رامز"، قائلا: "الحمد لله فترة اتعلمت منها كتير وبفضل الله مديانى طاقة أكتر بكتير من اللى كانت عندىم، علش قولت افضفض معاكم شوية، اتطمنوا هانت خلاص إن شاء الله، راجعلكم".

وشارك رامز أمير، في رمضان الماضي، بمسلسل الاختيار، الذي جسد بطولة الشهيد أحمد منسي، وضباط وجنود كمين ملحمة البرث، أمام أمير كرارة.