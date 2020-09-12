تفاصيل التجارب السريرية على 15 ألف متطوع لإنتاج لقاح لكورونا: تستمر 12 شهرا

تعقد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الآن، اجتماعًا مهمًا بشأن اللقاح الخاص بفيروس كورونا والتجارب السريرية، بمقر شركة فاكسيرا بداخل مبنى المصل واللقاح.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، بدء تجربة لقاحين لفيروس كورونا تجربة مباشرة على المتطوعين، جرى ثبات فعليتهما في المرحلة الأولى والثانية والثالثة.

مصدر بـ"الصحة": بدء التجربة على لقاحين من شركة صينية ثبت فعاليتهما

وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إنَّ الوزارة ستبدأ التجربة على لقاحين من شركة صينية، لافتًا الى أنَّ الشركة لها تاريخ طويل في مجال اللقاحات والتطعيمات، وأنَّ اللقاحين ثبت فعاليتها في مراحل التجارب السريرية الثلاثة في بعض الدول التي أجرت التجارب عليهم.

وأوضحت المصادر، لـ"الوطن"، أنَّ هناك أكثر من 135 لقاحًا دخل في التجارب السريرية و7 منها فقط وصلت للمرحلة الثالثة، مؤكّدة أنَّ العالم وصل إلى مرحلة واعدة في رحلة البحث عن اللقاحات لفيروس كورونا فكلما زاد عدد اللقاحات المرشحة زادت فرص النجاح، وعادة ما يكون معدل نجاح اللقاحات المرشحة 10%.

انطلاق التجارب السريرية على مدار 60 يومًا ومتابعة 12 شهرًا

وعن الفئات العمرية التي ستتمّ التجارب السريرية عليها، بينت المصادر، أنَّه سيتمّ إجراؤها على الأشخاص الأكبر من سن 18 عامًا، ولن يكون هناك أي تجريب على الأطفال، وستجرى التجارب على نحو 15 ألف متطوع كعدد إجمالي منهم 7 آلاف ستتمّ التجارب عليهم داخل الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"

وتابع المصادر، أنَّ مدة التجريب ستتمّ على مدار 60 يومًا، ومتابعة الحالات ستكون خلال 12 شهرًا وسيحصل المتطوع على جرعتين.

وكانت وزيرة الصحة والسكان استقبلت الاثنين الماضي، وفدًا من إحدى الشركات الصينية الكبرى التي تجري التجارب السريرية على لقاح لفيروس كورونا المستجد، وذلك لبحث سبل التعاون بين الشركة الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" التابعة لوزارة الصحة والسكان، تمهيداً لإنتاج ذلك اللقاح في مصر فور ثبوت فعاليته، تحت رعاية الحكومتين المصرية والصينية.

وأبدت وزيرة الصحة، استعدادها لزيارة مقر الشركة بجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة المقبلة، وذلك بناءاً على دعوه مسبقه كان وجهها السفير الصيني للوزيرة خلال زيارته الأخيرة، للوزارة، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في التجارب الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا المستجد.

كما ووجهت زايد، الشكر للحكومة الصينية لدعمها الدائم لمصر في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، كما وجهت الشكر للشركات الصينية المشاركة في إنتاج لقاحات فيروس كورونا لتعاونها المثمر مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، مؤكّدة تقديم كل سبل الدعم، بما يسهم في إنتاج اللقاحات.