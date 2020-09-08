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"صحة المنوفية" : تعافي 37 مصابا من فيروس كورونا

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إبراهيم الديهي
09:48 م | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أكد مصدر مسؤول بصحة المنوفية، تعافي 37 حالة من فيروس كورونا المستجد، تزامنًا مع خروج عدد من المصابين من مستشفيات العزل وتحويلهم للعزل المنزلي تحت إشراف مديرية الصحة بعد تحسن حالتهم الصحية.

وشدد المصدر على الالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة للحد من عودة انتشار الفيروس مرة أخرى، موضحا أن محافظة المنوفية تشهد تسجيل إصابات محدودة بالفيروس.

جدير بالذكر أن مستشفيات محافظة المنوفية تضم 200 مصابصا يخضعون للرعاية نصفهم في العناية المركزة والنصف الآخر يخضع للعلاج، وفق ما أكده الدكتورعبدالباري العجيزي مدير عام الطب العلاجي والمتحدث الرسمي بإسم مديرية الصحة. 

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