ضبط 9 أطنان سكر ناقص الوزن في سوهاج

تمكنت حملة أمنية لضباط مباحث التموين في محافظة سوهاج، من تحرير 52 محضرا من بينها ضبط مدير مركز تعبئة، لتعبئته سكر ناقص الوزن 100 جرام، وبلغت الكميات المضبوطة 9 أطنان.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا بتنفيذ حملة من قبل ضباط مباحث التموين لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودي الدخل، بالتنسيق مع وكيل وزارة التموين بسوهاج.

وتمكنت الحملة من ضبط 52 قضية تموينية تضمنت ضبط "ثابت.م.م" 67 عاما مدير مسؤول مركز تعبئة مواد غذائية، لقيامه بتعبئة سكر تمويني ناقص الوزن بمقدار 100 جرام في الكيلو جرام وتم ضبط 9000 كيلو سكر تمويني.

كما جرى ضبط قضايا "إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخابز، عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز، عدم الأعلان عن الأسعار، عدم حمل شهادة صحية".

حررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.