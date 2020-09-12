البابا يتابع مشروع مستشفى مار جرجس في هليوبوليس

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مجلس كنيسة الشهيد مارجرجس، هليوبوليس ومعهم القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة، والكاهن بالكنيسة ذاتها.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن مجلس الكنيسة قدموا تقريرًا للبابا، تمت مناقشته خلال الاجتماع، عن أنشطة الكنيسة والمشروعات الخدمية التابعة لها ومن بينها مشروع مستشفى مار جرجس وبيت الخلوة للشباب في منطقة عرابي.

ويأتي اللقاء ضمن اللقاءات الدورية التي يعقدها البابا تواضروس الثاني، لمتابعة الخدمة في كنائس الكرازة المرقسية بالداخل والخارج، خاصة في ظل إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.