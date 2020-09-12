بعد قليل.. الحكم على 3 متهمين في قضية "داعش الإسكندرية"

تُصدر محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، حكمها على 3 متهمين بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي بالإسكندرية، ومقرهم منطقة عزبة محسن.

كان النائب العام السابق أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، لاتهامهم بتشكيل جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم "داعش الإرهابي" وتمويلها بالأموال والأسلحة والمتفجرات.

وأصدرت المحكمة أحكاما غيابية بإدانة المتهمين، قبل أن تتمكن الشرطة من القبض عليهم، وإحالتهم للمحاكمة مجددا.