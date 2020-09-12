محافظ الشرقية: قرار تخفيض رسوم التصالح 20% سيطبق على جميع المتقدمين

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه طبقا لقرارات دولة رئيس الوزراء، جرى المد لاستكمال الأوراق، وأن آخر موعد لتقدم للتصالح على مخالفات البناء، هو 30 سبتمبر الجاري وسداد الـ25%، وبناء أيضا على تعليمات رئيس الوزراء، اجتمعت اللجان لإعادة النظر في الأسعار، واتخذ قرارا بتخفيض الأسعار 20% عن جميع الأسعار، إذا كانت سكنية، إدراية، أو تجارية.

وأضاف غراب، خلال مداخلة هاتفية على فضائية Ten، أنه تم تخفيض رسوم التصالح على مخالفات البناء 20%، وجري فتح باب التظلمات منذ فترة، وكان بالفعل هناك طلبات كثيرة للتظلمات، ولكن طالما صدر قرار بالتخفيض إلى 20%، فأعتقد أن جميع طلبات التصالح سيكون بنفس النسب، وأن الاجتماع مع اللجنة التي وضعت الأسعار، كانت ترى أن هذه الأسعار عادلة للغاية، وبالتالي التخفيض نسبة معقولة، وبناء عليه تم اتخاذ القرار بالتخفيض لمن تقدم قبل القرار، أو من سيتقدم للتصالح، سيطبق عليه هذا القرار.

وتابع، أن أعداد المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء كبيرة أمام البنوك، لذلك نحاول التحصيل داخل الوحدات المحلية، ومندوب الوحدة المحلية، يستطيع أن يورد للبنك في اليوم التالي، وهذا ما تم تنفيذه في بعض الوحدات المحلية.

وأشار، إلى أننا نحاول عمل اتفاق مع أحد البنوك التي يتم التوريد لها، ليأتي مندوب من البنك، ويتم توفير غرفة له داخل مجلس المدينة أو الوحدة المحلية، وتكون مأمنة بخزينة يتم توفيرها له، بحيث يأخذ النقود من المواطنين مباشرة.