"بايدن" عن اتفاقات التطبيع التي يرعاها "ترامب": يحققها بالصدفة

اعترف نائب الرئيس السابق جو بايدن، بأن الرئيس دونالد ترامب يصنع السلام بين إسرائيل والعديد من الدول العربية، لكنه قال إنه يفعل ذلك "بالصدفة"، حسبما نقل موقع قناة "العربية".

وقال بايدن خلال حفل جمع تبرعات استضافته منظمة "ستريت" اليسارية المتطرفة: "أعتقد أن ترامب يفعل شيئًا إيجابيًا بطريق الخطأ هنا فيما يتعلق بهذه القضية".

وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن حجة بايدن الرئيسية كانت هي أن ترامب "عرّض إسرائيل للخطر"، لأنه انسحب من الاتفاق النووي الإيراني، رغم اتفاقيات السلام.

وأظهرت مجموعة معلومات استخبارية استولت عليها إسرائيل وكشفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عام 2018، أن إيران لم تكن تنوي أبدًا تعليق برنامجها النووي، وسمحت الصفقة لها باستئناف عملها بعد ما يقرب من عقد من الزمان.

وكافح الديمقراطيون أمس للتقليل من شأن الأخبار التي تفيد بأن إدارة ترامب قد توسطت في اتفاق سلام آخر بين إسرائيل ودولة عربية، ما تحقق لاحقًا بإعلان البحرين وتل أبيب اتفاقًا للسلام.