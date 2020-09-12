وزير الزراعة يبحث مع سفير بيلاروسيا التعاون الزراعي وتبادل الخبرات بين البلدين

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بحث مع سيرجي ترينتيف سفير بيلاروسيا بالقاهرة التعاون الزراعي وتسهيل تبادل السلع الزراعية والخبرات في مجال إنتاج التقاوي والمعدات والبحوث الزراعية، وتنفيذ ومتابعة ما تم الاتفاق مع نظيره البيلاروسي خلال زيارته لمصر مع رئيس بيلاروسيا في فبراير الماضي

أكد القصير ان المعدات البيلاروسية لها سمعه طيبه بالسوق المصري وان هناك تعاون قائم بالفعل في هذا المجال بين شركة التنمية الزراعية التابعة للبنك الزراعي المصري والشركات العاملة بيلاروسيا وهناك عدد من المعارض للمعدات البيلاروسية الزراعية تم انشائها في عدد من المدن المصريه إلا أنه شدد في الوقت نفسه على اهمية انشاء مراكز لصيانه هذه المعدات حتى يكون هناك استفادة قصوي من هذا التعاون ومن ناحيه

ومن جانبه أشار السفير البيلاروسي ان مصر تمثل حجر الزاوية بمنطقة الشرق الأوسط ونافذه للانطلاق نحو أفريقيا وان هناك تعاون قائم بالفعل بين وزارة الانتاج الحربي وبعض الشركات العامله ببيلاروسيا في هذا المجال كما ان بلاده ترغب في توسيع علاقات التعاون مع مصر في قطاع الزراعة خاصة فيما يتعلق بمجال إنتاج التقاوي والبحوث الزراعية.