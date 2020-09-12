رئيس الوزراء: مصر فقدت 400 ألف فدان زراعي على على مدار 40 عاما

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن مصر فقدت 400 ألف فدان من أخصب الأراضي الزراعية على مدار 40 عامًا، مبينًا أنَّه منذ عام 2011 وحتى الآن فقدت مصر نحو 90 ألف فدان من الأراضي الزراعية في الدلتا ووادي النيل، والدولة تحتاج منظومة من العمل الشاق والهائل لتعويض هذه الأراضي، وبنية اساسية كبيرة للذهاب للإستصلاح في الصحراء.

مدبولي: فقدنا 90 ألف فدان من الأراضي الزراعية في الدلتا ووادي النيل منذ 2011

وأضاف مدبولي، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي المنعقد ببنها حول مخالفات البناء، أنَّ الدولة تتصدى لقضايا متروكة على مر عقود، وهدف الدولة هو الإصلاح ووضع حد للأخطاء والنزيف الموجود والأخطاء المتوارثة لأن داشما عدم المواجهة وعدم وضع الحلول يؤدي إستمرار وحلول المشاكل وغض النظر عن المشاكل لايحل المشكلة وعلى العكس وهو ماظهر في مشكلات البناء العشوائي والبناء على الأراضي الزراعية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أنَّ المؤتمر الصحفي الذي عُقد من 3 أيام استهدف توضيح حقائق وتداعيات البناء المخالف وغير المنظم والتعدي على الأراضي الزراعية، مبينًا أنَّه تمّ عرض العديد من الأرقام حول ذلك.

وعقد رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيًا، قبل أيام، لتوضيح عدد من النقاط المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء، وجه فيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في التصالح.كما تلقى مدبولي، تقريرا من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أكّد خلاله تخفيض 23 محافظة أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70 %، تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء، والمحافظات هي: "القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء".وأشار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إلى أنَّ محافظة القاهرة جاءت في صدارة المحافظات تخفيضًا للأسعار للمرة الثانية، حيث بدأت بتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 و55%، ومرة أخرى خفضت بنسبة تتراوح بين 20 و70%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن السكنية 807 جنيهات، والتجاري 1169 جنيهًا، والصناعي 709 جنيهات، والإداري 960 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 436 إلى 558 جنيهًا، وتجاري ما بين 661 و 842 جنيهًا، والصناعي ما بين 407 و 46 جنيهًا، وإداري من 542 إلى 665 جنيهًا.