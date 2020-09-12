التخطيط: 524 مليون جنيه استثمارات لـ"الدقهلية" في 2021

سلطت وزارة التخطيط، الضوء على مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، كاشفة عن حجم المخصصات الموجهة للمحافظة في العام الجديد 2021/2020.

قالت الوزارة، على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، إن من خطة العام المالي القادم 2020/2021 تستحوذ محافظة الدقهلية على 524 مليونا من إجمالي مخصصات دواوين عموم المحافظات لبرامج التنمية المحلية.

وذكر التقرير أن "المنصورة"، هي عاصمة محافظة الدقهلية، تطل على الضفة الشرقية لفرع دمياط بنهر النيل، وتواجه مباشرةً مدينة "طلخا"، وظهرت أول خريطة للمدينة عام 1887م، واتضح منها أن العمران بالمنصورة كان مقصورًا على الرقعة المحصورة ما بين نهر النيل شمالًا والمدافن القديمة (الساحة الشعبية حالياً).

وتعد وزارة التخطيط تقريرا يوميا على منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بشأن الاستثمارات المخصصة لمنطقة أو محافظة مصرية، خلال خطة العام الجديد، بهدف توعية المواطنين من أبناء هذه المحافظات بالاستثمارات الموجهة لمحافظاتهم.