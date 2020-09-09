"التخطيط": 519 مليون جنيه مخصصات للقليوبية في خطة 2021

سلطت وزارة التخطيط، الضوء على محافظة القليوبية، كاشفة عن حجم المخصصات الموجهة للمحافظة في العام الجديد 2021/2020.

قالت الوزارة، على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، إن من خطة العام المالي القادم 2020/2021 تستحوذ محافظة القليوبية علي 519 مليون من إجمالي مخصصات دواوين عموم المحافظات لبرامج التنمية المحلية، مشيرة إلى أن المحافظة تضم طريق "شبرا - بنها" الحر المدرج بالمشروع القومي للطرق بطول 40 كم، وهو أول طريق زراعي حر بدون تقاطعات مرورية في مصر.

أشارت الوزارة إلى أن مدينة بنها تشتهر بصناعة الأثاث والتماثيل والإلكترونيات، والمنتجات الجلدية مستخلصات الروائح العطرية والأحذية، كما تشتهر ايضًا بالصناعات الغذائية والبورصة الرئيسية للدواجن.

وتعد وزارة التخطيط تقريرا يوميا على منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بشأن الاستثمارات المخصصة لمنطقة أو محافظة مصرية، خلال خطة العام الجديد، بهدف توعية المواطنين من أبناء هذه المحافظات بالاستثمارات الموجهة لمحافظاتهم.