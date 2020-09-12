الكنيسة الأسقفية تكرم الناجحين من طلابها واللاجئين بالإنشاد والترانيم

تحتفل الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، اليوم السبت، بحفل تكريم الناجحين في الشهادات "الإعدادية، الثانوية، الليسانس والبكالوريوس"، وذلك من بين اللاجئين السودانيين الذين تخدمهم الكنيسة في مصر سواء "مسلمين ومسيحيين"، وطلاب المدرسة الأسقفية التابعة للكنيسة سواء "مسلمين ومسيحيين".

كما تكرم الكنيسة أحد عمال الصيانة بالكنيسة والذي حصل على ليسانس حقوق.

ويكرم الناجحين، الدكتور منير حنا رئيس أساقفة الكنيسة الأنجليكانية، ويتضمن الحفل فقرة إنشاد وترانيم تقدمها داليا إيهاب يونس.

يذكر أن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الأنجليكانية في العالم.

وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الإسكندرية 1839 عندما منح "محمد علي باشا" والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس "مرقس" الأسقفية.