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بعد اعتماد 4.4 مليار جنيه لها.. أبرز 5 معلومات عن مبادرة "حياة كريمة"

تستهدف 1000 قرية بمخصصات 103 مليارات جنيه

كتب:

محمد الدعدع
12:44 م | السبت 12 سبتمبر 2020
هالة السعيد وزيرة التخطيط

هالة السعيد وزيرة التخطيط

وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على اعتماد استثمارات بنحو 4.4 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات في إطار المُبادرة الرئاسية: تحسين جودة الحياة في التجمعات الريفية الأكثر احتياجا "حياة كريمة" خلال العام المالي 20/2021، والبالغ عددها 375 تجمعا ريفيا، ليتجاوز ما تم تخصيصه للمُبادرة خلال ذات العام أكثر من 8 مليارات جنيه.

"الوطن" تستعرض أبرز 5 معلومات عن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2 يناير 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة خلال العام 2019، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا، وبخاصة في القرى.

  • خصصت الحكومة 103 مليارات جنيه للمبادرة لغير القادرين وتطوير القرى الأكثر احتياجا وتوفير كل المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية.
  • خطة المُبادرة للعام المالي 20/2021 تستهدف تنفيذ 271 مشروع لمياه الشرب.
  • سيتم توصيل خدمات الصرف الصحي لـ 68 تجمعا ريفيا وإنشاء وتطوير 69 مدرسة.
  • تستهدف المبادرة تزويج الفتيات اليتيمات وعلاج الفقراء.
  • بدأت المبادرة باختيار 277 قرية تتجاوز نسبة الفقر فيها 70% وتستهدف 1000 قرية خلال سنوات التنفيذ.

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