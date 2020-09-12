بعد اعتماد 4.4 مليار جنيه لها.. أبرز 5 معلومات عن مبادرة "حياة كريمة"
تستهدف 1000 قرية بمخصصات 103 مليارات جنيه
كتب:
محمد الدعدع
12:44 م | السبت 12 سبتمبر 2020
هالة السعيد وزيرة التخطيط
وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على اعتماد استثمارات بنحو 4.4 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات في إطار المُبادرة الرئاسية: تحسين جودة الحياة في التجمعات الريفية الأكثر احتياجا "حياة كريمة" خلال العام المالي 20/2021، والبالغ عددها 375 تجمعا ريفيا، ليتجاوز ما تم تخصيصه للمُبادرة خلال ذات العام أكثر من 8 مليارات جنيه.
"الوطن" تستعرض أبرز 5 معلومات عن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2 يناير 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة خلال العام 2019، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا، وبخاصة في القرى.
- خصصت الحكومة 103 مليارات جنيه للمبادرة لغير القادرين وتطوير القرى الأكثر احتياجا وتوفير كل المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية.
- خطة المُبادرة للعام المالي 20/2021 تستهدف تنفيذ 271 مشروع لمياه الشرب.
- سيتم توصيل خدمات الصرف الصحي لـ 68 تجمعا ريفيا وإنشاء وتطوير 69 مدرسة.
- تستهدف المبادرة تزويج الفتيات اليتيمات وعلاج الفقراء.
- بدأت المبادرة باختيار 277 قرية تتجاوز نسبة الفقر فيها 70% وتستهدف 1000 قرية خلال سنوات التنفيذ.