موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره ليدز يونايتد، اليوم السبت الموافق 12 سبتمبر، في إطار مباريات ذهاب الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليدز يونايتد

تقام مباراة ليفربول وليدز يونايتد على ستاد "أنفيلد"، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة beIN Sport، بصوت المعلق الرياضي "علي محمد علي".

موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد

وتنطلق مباراة ليفربول وليدز يونايتد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والخامسة والنصف مساءً بتوقيت تونس، والرابعة والنصف مساءً بتوقيت جرينتش.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

يتساوى جميع فرق الدوري الإنجليزي في النقاط بحصيلة صفر، حيث تبدأ أولى جولات الدوري الإنجليزي اليوم بمباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد ومباراة وست هام يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد.