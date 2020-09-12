ذوي الهمم غاضبون لعدم قبولهم بفنون تطبيقية.. والتعليم العالي ترد

الالتحاق بالمعهد العالي للفنون التطبيقية لا يزال حُلمًا يراود السباح محمد الحسيني، من أصحاب متلازمة داون وصاحب تجربة عبور بحر المانش في عام 2017، وثمانية آخرين من زملائه من نفس ظروفه الصحية، بعد تفوقهم بالثانوية العامة بنظام الدمج، وضعوه على رأس رغبات التنسيق، وجاء الواقع مخالفًا لرغبتهم، وما بين الحلم والواقع لايزال الطلاب مستمرين في مناشدة المجلس الأعلى للجامعات للموافقة على قبولهم بالمعهد الكائن بمدينة السادس من أكتوبر.

تنسيق سباح المانش انتهى بـ"التربية النوعية" ويحلم بالفنون التطبيقية

اعتاد الحسيني الحاصل على مجموع 97.2% بالثانوية العامة في الشعبة الأدبية دمج، وزملائه، التدريب على فنون الرسم والطباعة على المنسوجات لمدة 3 سنوات في الكورس الصيفي بالمعهد العالي للفنون التطبيقية ضمن بروتوكول التعاون بين مدرسته والمعهد، اعتاد على المكان وعرفه أساتذته وباتت رغبته الأولى لاستكمال تعليمه وبحسب تعبيره في حديثه لـ"الوطن"،"حابب أتعلم أكتر في مجال الرسم والطباعة في المعهد اللي اتعودت عليه وعرفت الدكاترة فيه".

تقدم الحسيني وثمانية طلاب آخرين وهم، "عمر عبدالرازق، وعمر خالد، وعبدالله محمد صالح، ويوسف علاء رياض، وإبراهيم عبدالتواب، ونوران طارق، وروان وائل الشيمي، ومحمد عادل"، بخطاب رسمي للمجلس الأعلى للجامعات أفادوا خلاله بأنه تم عمل برتوكول تعاون بين مدرسة هارفرد للغات والمعهد العالي للفنون التطبيقية بالسادس من أكتوبر فترة الإجازة الصيفية للتدريب على الرسم والطباعة على المنسوجات والنحت، على أن يقبل المعهد هؤلاء الطلاب دون النظر للشعبة أو المجموع وتطوع المعهد بإعفائهم من المصروفات وتم المحافظة على إجراء السمر كورس كل عطلة، وتم تقديم طلب للسيد وزير التعليم العالي برقم 1906 بتاريخ 19-8-2020 بكل أمل وتفاؤل أن الدولة تخطو خطى سيادة الرئيس في دعم ذوي الهمم".

وبعد قبول الحسيني بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس، في انتظار تصديق المجلس الأعلى للجامعات بإعطاء الموافقة لإدارة المعهد الكائن بمدينة السادس من أكتوبر للالتحاق بالمعهد في فترة الدراسة الجامعية.

عبدالغفار: لم يصدر أي قرار تمييز سلبي أو إيجابي بشأن ذوي الهمم

من جانبه قال الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للجامعات، إنه لا يوجد ما يمنع قبول أي طالب من ذوي الهمم الالتحاق بأي جامعة أو معهد طالما أن مجموعة يسمح له الالتحاق به، وما بعد ذلك يخضع الطالب أو الطالبة لاختبار القدرات الخاص بالكلية أو المعهد.

وأضاف عبدالغفار في تصريح لـ"الوطن" أنه لم يصدر أي قرار من شأنها التمييز السلبي أو الإيجابي لذوي الهمم بشأن الالتحاق بأي كلية من عدمه، لافتًا إلى أن موافقة أو تصديق الوزير على أي قرار نهائية وقاطعة.