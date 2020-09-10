التعليم العالي: تقليل الاغتراب تنطلق السبت المقبل ولمدة 5 أيام

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلتين الاولى و الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2020، يوم السبت المقبل الموافق ١٢ سبتمبر وحتي يوم الاربعاء الموافق ١٦ سبتمبر .

وأضاف عبدالغفار خلال القاء كلمته بمؤتمر اعلان نتيجة المرحلة الثانية تنسيق ٢٠٢٠، أن مرحلة تقليل الاغتراب ستستمر لمدة أيام، موضحا أن التحويلات ستكون بنسبة 10 % من الطلاب المقبولين بالكليات المختلفة، عل أن يكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع ، و الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، ولا توجد تحويلات ورقية ، و التحويل يكون لمرة واحدة فقط، ويشترط استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها مثل اجتياز اختبارات القدرات.، ولا توجد تحويلات ورقية

وانطلقت الثلاثاء قبل الماضي، أعمال المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، بحد أدنى 317.5 درجة بنسبة 77.40% لـ"العلمي"، بعدد 194 ألفاً و448 طالباً، و278 درجة بنسبة 67.80% لـ«الأدبى» بعدد 60 ألفاً و64 طالباً، بإجمالى 254 ألفاً و512 طالباً للمرحلة، وذلك عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق، لتسجيل الرغبات 2020.

"التعليم": 97.2% للطب البيطري و92.92% للهندسة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحد الأدنى لكليات الهندسة للتنسيق توقف عند 381 درجة بنسبة 92.92 % لطلاب الشعبة الرياضية، والطب البيطري 398.5% بنسبة 97.2%، والحد الأدنى لكليات التمريض عند 349.5 درجة بنسبة 85.24%.

وكشف عبدالغفار خلال القاء كلمته بمؤتمر إعلان نتيجة المرحلة الثانية تنسيق 2020، عن انطلاق تنسيق باقي الطلاب الناجحين في الدور الأول والثاني من للثانوية العامة 2020، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة من التنسيق بحد أدنى 50% للشعبتين العلمية والأدبية، عقب إعلان نتيجة تقليل الاغتراب بعد 16 سبتمبر.