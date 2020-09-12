الزراعة تنفي شائعة تحويل أي من مزارعي الموز للنيابة العسكرية

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الجماعات الإرهابية تمارس فن الشائعة عن طريق وضع جزء من الحقيقة ويغلفها في إطار من الأكاذيب وبالتالي يضع لها ثقة شرعية، مؤكدا أن المواطنين المصريين لديهم الوعي الكافي لإدراك هذه الشائعات ولكن نناشد الجميع عدم نشر أي أخبار إلا بعد التأكد من دقتها.

وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه بالنسبة لزراعات الموز فإن هناك إطار تقوم به الدولة المصرية للحفاظ على كل قطرة مياه ولا يوجد أي محاكمات عسكرية في إطار زراعات الموز، وهناك حوالي 79 ألف فدان منزرع بالموز ولكن يتم منع الزراعات الجديدة وعدم منحها التراخيص والأهالي يتفهموا لهذا الأمر بشكل كبير.

وتابع، أنه يتم إعطاء التراخيص في إطار من يستطيعون عمل نظم ري حديثة وذلك في المناطق الجديدة فقط وليس القديمة، وأن كل هذه الشائعات ليس له أي أساس من الصحة ولكن الصحيح في الأمر هو أننا ننظم زراعة الموز لأنه من المحاصيل التي تستهلك مياه بشكل كبير، وأننا نحاول الحفاظ على الرقعة المنزرعة من الموز في مصر لتوفير إحتياجات السوق المحلية.

وأكمل، أننا ننظم الزراعات الجديدة لكي تكون في أقل ما يمكن لإستهلاك المياه لأننا لدينا تحدي كبير في أزمة المياه والفلاحين يدركوا هذا الأمر بشكل كبير ولديهم الوعي الكافي لذلك.