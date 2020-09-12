عاجل.. مدبولي: وقفة الإزالات حتى 30 سبتمبر.. ولا نهدف لـ"الجباية"

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة أوقفت الإزالات حتى انتهاء مدة التصالح في 30 سبتمبر الجاري، مؤكدا على أن الحكومة لا تكابر في ملف التصالح في مخالفات البناء، وتعييد التقييم على الأرض.

وعقد مدبولي لقاءً مفتوحا مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب، في مدينة بنها بالقليوبية، حول ملف التصالح في مخالفات البناء، كاشفا أن الدولة المصرية خسرت 400 ألف فدان في 40 عاما، نتيجة التوغل العشوائي عليها.

وشدد، على هامش اللقاء، على أن الدولة تراعي البعد الاجتماعي في التقييمات، ولا تهدف للجباية.

وأكد مدبولي أن الحكومة ليست في حرب مع المواطن وأن الهدف هو مصلحته أولا وأخيرا.

وأوضح أن الرئيس وجه ببناء مليون وحدة سكنية ومدن جديدة في كافة محافظات الصعيد.

وكشف الدكتور أن الدولة بدأت في ملف التصالح في مخالفات البناء بمن يسمون بـ"الحيتان".

وقال: "بدأنا بأحد رجال الأعمال الذي دفع 200 مليون جنيه دفعة واحدة، للتصالح في مخالفات بناء تخصه".