القباج تفتتح أول برنامج تدريبي للتوعية الأسرية للمتعافين من الإدمان غدا

تفتتح نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، غدا الأحد، أول برنامج تدريبي للتوعية الأسرية للمتعافين من تعاطي المخدرات، ضمن مشروع "مودة "، الذي تنفذه الوزارة، للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، في ظل وجود ارتباط وثيق بين التفكك الأسري وتعاطي وإدمان المواد المخدرة، وذلك بمقر الوزارة بالعجوزة.

يشهد اللقاء الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التصامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والمشرف على مشروع "مودة".

يستمر المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة"، في تقديم فعالياته التدريبية الخاصة بتأهيل الشباب المقبلين على الزواج، في مرحلته الثانية بمراكز الشباب بمحافظتي القاهرة والإسماعيلية، بالتوازي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والتي تستمر حتى 15 سبتمبر.

وتستهدف المرحلة الثانية تدريب 1800 شاب وفتاة بـ36 مركز شباب على مستوى 12 محافظة: "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسماعيلية، السويس، الفيوم، والمنيا"، مع حرص الجهات المنفذة على اتباع الإجراءات الاحترازية التي توفر أعلى معدلات السلامة والأمان لجميع المشاركين بالفعاليات التدريبية.

وكانت محافظتي الإسكندرية والغربية محطتا الانطلاق الأولى للمرحلة الثانية من تدريبات "مودة"، وجرى تدريب 300 شاب وفتاة على المحتوي التدريبي للمشروع على مدار 3 أيام في كل محافظة.

ويتولى تنفيذ التدريبات مجموعة من الكوادر الشبابية الذين سبق تدريبهم على المحتوى العلمي الخاص بمشروع "مودة"، للعمل كمدربين أساسيين للمشروع بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان خلال فبراير الماضي.