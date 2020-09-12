معهد التخطيط القومي ينظم مقابلات لطلاب "الماجستير المهني" بحضور رئيسه

واصل معهد التخطيط القومي والذراع البحثي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لليوم الثالث على التوالي المقابلات الشخصية لطلبة الماجستير المهنى 2021/2020.

ذكر بيان من "المعهد" أن المقابلات شهدت حضور رئيس المعهد علاء زهران، وذلك بقاعة التعليم الإلكتروني بالدور السابع بالمعهد لبعض الطلبة.

جدير بالذكر، أن العام الدراسي الخاص بدراسة الماجستير المهني للتخطيط للتنمية المستدامة يتم تقسيمه لفصلين دراسيين، بواقع يومين أسبوعيا، على أن يخصص جزء في غالبية المقررات كندوات ولقاءات حوار ونقاش مع المتخصصين والخبراء التنفيذيين، حيث ينهي الطالب الدراسة في البرنامج إذا نجح في جميع المقررات بتقدير عام جيد على الأقل. وحول برنامج الدراسة فيتم تنفيذه على عاميين يتمثل العام الأول في المرحلة العامة والعام الثاني في المرحلة التخصصية تبعًا لمجالات التنمية المستدامة.

وضمت معايير الالتحاق بالبرنامج غير معقدة حيث تتلخص في الحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس من أحد الجامعات أو المعاهد المعترف بها، مع الإلمام باللغة الإنجليزية وبرامج الحاسب الأساسية، واجتياز المقابلة الشخصية.

وسبق أن أعلن معهد التخطيط القومي والذراع البحثي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن فتح باب التقدم للدراسة بالماجستير المهني "التخطيط للتنمية المستدامة" حتى الخميس الموافق 13 من أغسطس الماضي علي أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول فيما يخص العام الأكاديمي 2020/2021 في 18 من سبتمبر الجاري لتصبح مواعيد الدراسة صباحية خلال يومي السبت والجمعة من كل أسبوع.

وأوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي أن برنامج الماجستير المهني "التخطيط للتنمية المستدامة"، والحاصل على موافقة المجلس الأعلى للجامعات المصرية، يسهم في إكساب الدارسين مهارات احترافية في إعداد ومتابعة وتقييم الخطط بما يتسق ويترابط بأهداف التنمية المستدامة، متابعة أن البرنامج يركز في الأساس على النواحي التطبيقية المرتبطة بمختلف مجالات التخطيط والتنمية.