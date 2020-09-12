انتهت بـ"المؤبد" لـ"ثلاثي الإرهاب".. أهم محطات قضية "قسم العرب"

قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار سامي محمود عبدالرحيم، اليوم، بمعاقبة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الأسبق، والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي و9 آخرين بالسجن المؤبد، في قضية أحداث قسم شرطة العرب ببورسعيد، التي وقعت يوم 16 أغسطس 2013.

شمل الحكم معاقبة 59 متهمًا آخرين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة 3 متهمين بالحبس لمدة 6 أشهر، وبانقضاء الدعوى الجنائية المقامة قبل متهم واحد، لوفاته.

وتستعرض "الوطن" أهم محطات القضية، على النحو التالي:

4 فبراير 2014 : قرر النائب العام الأسبق الشهيد المستشار هشام بركات إحالة بديع و190 آخرين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان المحظورة للجنايات في القضية رقم 367 لسنة 2013 جنايات العرب.

22 أغسطس 2015 : المحكمة تقضي بمعاقبة محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين بالسجن المؤبد.. وعاقبت آخرين بالسجن المشدد.

9 مايو 2017 : النقض تلغي حكم المؤبد على بديع والبلتاجي وحجازي وآخرين بعد قبول الطعن المقدم منهم.

6 سبتمبر 2017 : الجنايات تعقد أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين.

11 يوليو 2020 : المحكمة تحجز القضية للحكم بجلسة اليوم.

12 سبتمبر 2020 : المحكمة تعاقب بديع والقياديين محمد البلتاجي وصفوت حجازي و9 آخرين بالسجن المؤبد، و59 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، و3 متهمين بالحبس لمدة 6 أشهر، وبانقضاء الدعوى الجنائية المقامة قبَل متهم واحد، لوفاته.

12 سبتمبر 2020: أدانت المحكمة المتهمين بجرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية بغرض تعطيل العمل بأحكام القانون والدستور، تدبير تجمهر مخالف للقانون، تكدير الأمن العام والسلم الاجتماعى، حيازة مفرقعات، حيازة أسلحة نارية بغير ترخيص، حيازة ذخيرة بدون ترخيص، حيازة أسلحة بيضاء بغير ترخيص، ومقاومة السلطات.

وأدانتهم المحكمة بالقتل العمد لـ5 أشخاص والتحريض عليه، والشروع فى قتل 70 آخرين والتحريض عليه، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وترويع المواطنين، التأثير علي رجال السلطة العامة، سرقة الأسلحة والذخيرة من قسم شرطة العرب، نشر الفوضى والتحريض على العنف.