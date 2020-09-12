معركة دبلوماسية بين أمريكا وإسرائيل و"الصحة العالمية" بالأمم المتحدة

صوتت الولايات المتحدة ومعها إسرائيل، مساء أمس، ضد نص في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى "استجابة شاملة ومنسقة" في مواجهة جائحة "كوفيد-19"، ويشدد على "الدور الحاسم" لمنظمة الصحة العالمية.

وهذا النص الذي تم التفاوض بشأنه منذ مايو، اعتُمد بغالبية ساحقة من جانب 169 دولة من أصل 193 من أعضاء الأمم المتحدة، فيما امتنعت أوكرانيا والمجر عن التصويت.

والقرار الذي يضم نحو 60 مادة "يعترف بالدور الحاسم لمنظّمة الصحّة العالمية والدور الأساسي لمنظومة الأمم المتحدة في تعبئة وتنسيق العمل العالمي ضدّ الوباء".

وانسحبت الولايات المتحدة في الربيع من منظمة الصحة العالمية، متهمة إياها بسوء إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، وبالتأخر في إطلاق تحذير عالمي.

وأوضحت الولايات المتحدة أمام الجمعية العامة أنها لا تستطيع دعم قرار يُبرز دور منظمة الصحة العالمية ولا يأتي على ذكر المدافعين عن حقوق الإنسان. ويُطالب النص "بتعزيز التعاون والتضامن الدوليين، من أجل احتواء الوباء" والتغلب عليه وتخفيف عواقبه.

ويؤيد النص دعوة أطلقها في مارس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف لإطلاق النار في البلدان التي تشهد نزاعات، تسهيلًا لمكافحة المرض، وهي دعوة لم تلقَ حتى الآن تجاوبًا.

من جهة أخرى، أعلنت شرطة ولاية فيكتوريا الأسترالية، اليوم، اعتقال 14 شخصًا على الأقل وإصدار 51 إخطارًا لمخالفة القواعد الصحية في مدينة "ملبورن" جراء تظاهرات ضد سياسات الإجراءات التشددية المفعلة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وسجلت منطقة أمريكا اللاتينية، مساء أمس، أرقامًا مخيفة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، في وقت تجاوز عدد المرضى في العالم 28 مليونًا.

وفي المكسيك، تجاوزت الوفيات في البلاد عتبة 70 ألفًا في حصيلة تفوق توقعات السلطات الصحية.

أما البرازيل فقد أصبحت في المرتبة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة من حيث عدد وفيات وباء كورونا، بنحو 130 ألف وفاة.