منظمة الصحة العالمية: الموجة الأولى لكورونا في مصر لم تنته بعد

قال الدكتور عصام المغازي، مستشار منظمة الصحة العالمية، إن الموجة الأولى من فيروس كورونا لم تنته حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك دولا دخلت الموجة الثانية مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، ومن المحتمل أن تدخل مصر في الموجة الثانية، ونأمل ألا يحدث.

وأضاف "المغازي" خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية عمرو خليل، أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا قليل، والأعراض أصبحت أكثر من الأول، ونأمل مع وجود المصل تكون الصورة وردية أكثر بالنسبة لفيروس كورونا.

ونصح مستشار منظمة الصحة العالمية، المواطنين، بتناول التغذية السليمة والمتوازنة لتقوية المناعة، ومن الموارد إنشاء برامج لمساعدة الطلاب لتناول الأغذية السليمة، كما أن برنامج التطعيمات الإجباري هام للغاية الالتزام بها، موضحا أن أي ضرر يصيب الجهاز التنفسي يكون عرضة للإصابة بمرض كورونا.