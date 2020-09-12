توافد المئات على شاطئ "اجتماعي الغردقة" هرباً من حرارة الطقس

توافد المئات من أهالى مدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، على شاطئ النادي الاجتماعي، منذ صباح اليوم السبت، هرباً من حرارة الطقس، نظراً لأنه الشاطئ العام والمتنفس الوحيد الذي يفتح أبوابه أمام المواطنين، في ظل إغلاق الشاطئ العام رقم 4 للتجديدات، واقتصار الشواطئ الخاصة على نزلاء الفنادق من رواد السياحة الداخلية.

وفتح النادي الاجتماعى بمدينة الغردقة أبوابه لاستقبال المواطنين في الثالث من شهر سبتمبر الجاري، بعد إغلاق دام لأكثر من 5 أشهر، منذ ظهور "جائحة كورونا"، وذلك طبقاً للضوابط والاشتراطات الصحية التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء.

ومن جانبه، أكد أشرف فؤاد، مدير عام النادي، في تصريح لـ"الوطن"، تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وجرى تعقيم النادى والتشديد على التباعد الاجتماعي والحفاظ على المسافات الآمنة وقياس درجات الحرارة للمواطنين على بوابة الدخول.

وكشف "فؤاد" عن أنه تم فتح أبواب النادي طبقاً لقرار محافظ البحر الأحمر، بنسبة 50% من طاقته، طبقاً للضوابط والاشتراطات، لاستقبال نحو 700 زائر يومياً من أعضاء النادي، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المقررة، موضحاً أنه تم تخصيص 5 أيام لأعضاء النادي، ويومي الثلاثاء والأربعاء لغير الأعضاء من كل أسبوع.

وكانت محافظة البحر الأحمر قد وافقت على المذكرة المقدمة من مجلس إدارة النادي الاجتماعي بمدينة الغردقة بشأن فتح أبواب النادي أمام الزائرين، بداية من الثالث من شهر سبتمبر، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي لمواجهة فيروس "كورونا"، وذلك لأول مرة منذ إغلاق النادي في شهر مارس الماضي.