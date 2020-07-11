بالمسافة الآمنة.. طلاب "التربية" يؤدون الامتحانات على شاطئ الغردقة

أدى، صباح اليوم السبت، 517 طالبا بالفرقة الرابعة بكلية التربية بالغردقة فرع جامعة جنوب الوادي على شاطئ البحر، بمقر كلية التربية شمال المدينة، مع مراعاة المسافة الآمنة والنقاط الاحترازية.

قال دكتور محفوظ عبد الستار عميد كلية التربية بالغردقة، لـ"الوطن"، إنه جرى اتخاذ جيمع الإجراءات الوقائية بدخول الطلاب عن طريق البوابة الإلكترونية ووفرت الجامعة أدوات التعقيم والتطهير وقياس درجة الحرارة عن طريق جهازين على البوابة الرئيسية.

وأشار إلى أنه جرى استغلال موقع الكلية على البحر مباشرة، وجرى عمل لجان تطل على الشواطئ للاستفادة بالأماكن المفتوحة والهواء الطلق وتطبيق المسافة الآمنة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت: "طبقت إدارة الكلية المسافة الآمنة داخل اللجان بوجود 20 طالبا فقط من قوة اللجنة الأصلية التي تشمل 50، ويوجد لجنة بها 10 طلاب، بالإضافة إلى قياس درجة الحرارة مرة أخرى داخل اللجان وبعد الاختبار التنبيه بعدم تواجد الطلاب خارج اللجان والمغادرة على الفور".

وأفاد دكتور أسامة عمارة، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، أنه في بداية أول يوم اختبارا، قدمت حالة واحدة اعتذارا لإصابتها بفيروس كورونا والتزمت العزل المنزلي، بالإضافة إلى حالتين من المتزوجات قدمت اعتذارا "لحملها".