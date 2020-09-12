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حبس الممرض المتحرش بالفتاة المصابة بكورونا بالدقي

كتب:

محمد سيف وجيهان عبد العزيز
02:53 م | السبت 12 سبتمبر 2020
كورونا

كورونا

قررت نيابة شمال الجيزة حبس ممرض لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التحرش بفتاة مريضة بفيروس كورونا.

وصدر قرار النيابة بعد أن واجهته بتحريات المباحث، وتقرير فحص الكاميرات وأقوال المجني عليها.

وألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على ممرض في مستشفى بمنطقة الدقي لاتهامه بالتحرش بفتاة، 23 سنة، مريضة بفيروس "كورونا" أثناء حجزها في المستشفى.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث التي قادها المقدم هاني الحسيني، رئيس مباحث الدقي، والرائد حسام العباسي، معاون المباحث، أن الواقعة بدأت بورود بلاغ من طالبة جامعية، 23 سنة، أثناء حجزها في مستشفى بالدقي لإصابتها بفيروس كورونا، بقيام ممرض بالتحرش بها وملامسة مناطق عفتها.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث إلى المستشفى، وقامت بتفريغ الكاميرات ومناقشة الشهود، وأمكن تحديد الممرض البالغ 35 سنة، وجرى ضبطه.

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