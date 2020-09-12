صور.. الإرهابيان "بديع وحجازي" بالكمامة في قفص "قسم العرب"

ظهر الإرهابيان محمد بديع، مرشد عام جماعة الإخوان الإرهابية والقيادي صفوت حجازى، يرتديان الكمامات الواقية، داخل القفص، اليوم، حيث أصدرت محكمة جنايات بورسعيد حكما بمعاقبتهما بالسجن المؤبد و10 آخرين من بينهم الإرهابي محمد البلتاجي.

وقضت المحكمة اليوم بمعاقبة 59 آخرين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، و3 آخرين بالحبس لمدة 6 أشهر، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات والأسلحة النارية والبيضاء والذخائر، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، للفصل فيها.

وأدانت المحكمة بديع وصفوت والبلتاجي، بارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية بغرض تعطيل العمل بأحكام القانون والدستور، تدبير تجمهر مخالف للقانون، تكدير الأمن العام والسلم الاجتماعي، حيازة مفرقعات، حيازة أسلحة نارية بغير ترخيص، حيازة ذخيرة بدون ترخيص، حيازة أسلحة بيضاء بغير ترخيص، ومقاومة السلطات، والقتل العمد لـ5 أشخاص والتحريض عليه، والشروع فى قتل 70 آخرين والتحريض عليه، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وترويع المواطنين، التأثير علي رجال السلطة العامة، سرقة الأسلحة والذخيرة من قسم شرطة العرب، نشر الفوضى والتحريض على العنف.