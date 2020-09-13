أبرز 7 معلومات عن إسماعيل عبدالحافظ في ذكرى وفاته

مخرج لن يتكرر ثانية في تاريخ الدراما المصرية، شارك كبار الفنانين بإخراج معظم أعمالهم مع أقدم المؤلفين، ورغم تاريخه الطويل إلا أن هناك بعض الأعمال الدرامية خلدت بذاكرة الجمهور وكانت علامة مميزة وواضحة.

وتحل اليوم، الذكرى الثامنة لرحيل مخرج الدراما القدير إسماعيل عبدالحافظ، الذي غاب عن عالمنا بعد صراع مع المرض.

وترصد "الوطن" أبرز المعلومات عن المخرج الراحل إسماعيل عبدالحافظ:-

- تخرج في كلية الآداب قسم لغات شرقية بجامعة عين شمس عام 1963 بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف.

- رفض العمل معيدًا بالكلية لحصوله في ذات الوقت على خطاب تعيين للعمل بالإذاعة والتليفزيون، وعمل في 1963 كمُساعد مُخرج في مراقبة الأطفال، ثم انتقل عام 1965 إلى مُراقبة المُسلسلات.

- ارتبط مشوار عبدالحافظ الإخراجي بالكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، حيث بدأ في نهاية الستينيات أول عمل له كمُخرج، وكون ثنائيا لامعا مع عكاشة، وتوقف إنتاجه الإخراجي بعد وفاة عكاشة حزنا عليه.

- قدم مسلسل "الشهد والدموع"، وهو من تأليف أسامة أنور عكاشة، وتم إنتاجه فى عام 1985، ولعب بطولته كل من يوسف شعبان ومحمود الجندى وعفاف شعيب ونوال وخالد زكى ونسرين، وتم إنتاج جزأين منه.

- قدم مسلسل ليالى الحلمية بأجزائه الخمسة، والذى يعتبر من أشهر مسلسلات فى تاريخ الدراما المصرية، نظرًا لمروره بفترة زمنية طويلة، رصد فيها التاريخ المصرى منذ أربعينيات القرن الماضى، وحتى التسعينيات، وكتبه أسامة أنور عكاشة، وتم إنتاج جزء سادس منه ولكن تولى كتابته أيمن بهجت قمر وأخرجه مجدي أبو عميرة.

- كان لمسلسل "الأصدقاء" نجاحا خاصا، وهو المسلسل الذى كتبه كرم النجار، وتم عرضه فى عام 2002، وقام ببطولته الثلاثى صلاح السعدنى، فاروق الفيشاوي ومحمد وفيق إلى جانب صفية العمرى وهالة فاخر ونرمين الفقي.

- قدم مسلسل "المصراوية" وهو آخر أعمال السيناريست الكبير أسامة أنور عكاشة، وقام ببطولته فى الجزء الأول هشام سليم وغادة عادل، وفى الجزء الثانى ممدوح عبدالعليم وميس حمدان، وسميحة أيوب ووائل نور وعرض عام 2007.