14 ميزة لأنظمة العدادات الذكية.. بينها "الدقة والترشيد"

أوضحت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، المميزات التي يتمتع بها نظام العدادات الذكية، وتستعرض "الوطن" مميزات نظام العدادات الذكية، وفقا لما حددته شركة الكهرباء، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

مميزات نظام العدادات الذكية

ـ يحافظ النظام على خصوصية المشتركين حيث تتم قراءة جميع عدادات الوحدات عن بُعد ودون الحاجة إلى قارئ للعدادات، كما أن النظام يقوم بتحديد كمية الاستهلاك الفعلية الشهرية من الطاقة لكل مشترك دوريًا أو فورًا عند الطلب

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ـ يمنع النظام تمامًا الخطأ الوارد في قراءة العدادات أو في حساب الاستهلاك الناتج عن التدخل البشري في هذه العملية، حيث تتم أوتوماتيكيًا داخل النظام وبدون أي تدخل بشري.

ـ يستطيع النظام العمل بنظام الدفع المُسبق من خلال المركز الرئيسي وبدون تغيير أو إضافة أي شيء للعدادات المركب.

ـ يقوم العداد بفصل التيار لحماية الأجهزة المنزلية من ارتفاع أو انخفاض الجهد عن المسموح به.

ـ يقوم النظام بإعطاء كافة البيانات الفنية عن الشبكة المركب بها مثل أقصى حمل ونسبة تحميل المحولات والمغذيات وكذلك معامل القدرة لكل منها.

ـ يقوم النظام بعمل رسم تخطيطي لتغذية كل عداد من مصدر التغذية سواء كان الكشك أو الموزع.

ـ باستخدام خاصيتي الحمل المقنن أو القدرة المقننة يقوم النظام بالحد من الزيادات العشوائية في أحمال المشتركين، وبذلك يحافظ على أحمال الشبكة في الحدود التصميمية لها مما يساهم بفاعلية في ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية.

ـ تقوم البرامج المصاحبة للنظام بتحديد المشتركين الذين تعدوا الأحمال المقننة لهم باستخدام خاصية الحمل المقنن بحيث يقوم النظام بفصل التيار في حالة زيادة أحمال المشترك عن القدرة المقننة المتاحة له وتظهر علامة تبين ذلك على شاشة العداد.

ـ يسمح النظام بأن يقوم المشترك بإعادة التيار بمعرفته دون الرجوع للشركة في حالة تخفيض أحماله إلى الحد المقنن أو سداد تكلفة رفع القدرة المتاحة له إلى الشركة مما يساهم بفاعلية في ترشيد الاستهلاك.

ـ تعدد البيانات المرسلة من العدادات مثل (الطاقة الفعالة - الطاقة الفعالة على كل وجه - الطاقة الفعالة بنظام التعريفات المختلفة - أقصى حمل ك.و - الطاقة غير الفعالة بنوعيها - معامل القدرة)

ـ يقوم النظام بتسجيل الطاقة الفعالة وغير الفعالة واستهلاك كل ساعة لكل مشترك ولكل محول ولكل مغذي جهد منخفض.

ـ يقوم النظام بحساب كمية ونسبة الفقد على الجهد المنخفض ما بين عداد المحول وعدادات المشتركين.

ـ يقوم النظام بالفصل وتوصيل العدادات عن بُعد طريق مركز التحكم.

ـ العدادات ترسل رسائل تحذيرية الى مركز التحكم عند انقطاع التيار والتوصيل الخاطئ وارتفاع الجهد وانخفاضه والتسرب الأرضي.