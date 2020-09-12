بريطانيا تعتقل رجلا للاشتباه بمحاولة القيام بتفجير

قالت الشرطة البريطانية إن قوة مكافحة الإرهاب اعتقلت رجلا، السبت، للاشتباه في محاولته تنفيذ تفجير من خلال طرد أُرسل إلى عنوان في شمال لندن الأسبوع الماضي.

وذكرت الشرطة أن الرجل، وهو في العشرينيات من عمره، اعتُقل في كمبردج وسط إنجلترا، للاشتباه فيه بإرسال طرد مريب إلى عقار في منطقة كريكلوود شمالي لندن الخميس الماضي وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.

وأضافت الشرطة البريطانية في بيان: "انتقل الضباط المتخصصون وأبطلوا ما اعتبروه عبوة ناسفة صغيرة بدائية الصنع".