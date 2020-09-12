"زيرو جمارك" يشعل السوشيال ميديا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

أثار إعلان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي فى يناير 2020، حالة من الجدل، على خلفية هل سيستمر تطبيق زيرو جمارك على السيارات البريطانية أم لا؟ ليتجدد الجدل مرة أخرى، مع اقتراب انتهاء الفترة الانتقالية لبريطانيا.

ويتجدد السؤال ذاته: هل ستستمر زيرو جمارك على السيارات البريطانية؟ على مواقع التواصل الاجتماعى وجروبات السيارات المختلفة على فيس بوك.

وعقب على ذلك السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، بأن انفصال بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، لم يكن طلاقا بالكامل، لذلك استمرت العلاقات بين الاتحاد الأوروبى وبريطانيا لسنة انتقالية لمباحثات جديدة.

وأضاف بيومي، على حسب معلوماتى، أن هناك مباحثات بالفعل بين مصر وبريطانيا، لإبقاء الحال فى اتفاقية التجارة الحرة كما هو عليه "زيرو جمارك"، وأن بريطانيا تجتمع مع الدول، لاستمرار العلاقات التجارية بينهم، من ضمن هذه الدول اليابان، حيث أن بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، يريدون الابقاء على التجارة الحرة بينهم.

وأكد تامر بشير مقدم برنامج دوس بنزين، أن شركة جاكوار لاند روفر في مصر، وهى شركة سيارات بريطانية، كانت تحاول منذ فترة فى مباحثات بين الجانب المصرى والبريطانى لاستمرار "زيرو جمارك".