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"المالية": تطبيق نظام ميكنة الجمارك بداية من أول 2021

كتب:

شريف سليمان
05:51 م | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
الدكتور محمد معيط

الدكتور محمد معيط

قال الدكتور مجدي عبدالعزيز مستشار وزير المالية للجمارك، إن قانون الجمارك الجديد شهد آخر مناقشة في البرلمان بالأمس، وتضمن كل الاقتراحات والممارسات، التي تتم في الدول المتقدمة، أهمها إنشاء منظومة إلكترونية بالكامل لعمليات الإفراج الجمركي، للتحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر شاشة "DMC": "هذا النظام يقلل زمن الإفراج الجمركي، ويحقق الرقابة الجمركية، ويضمن التوازن بين تبسيط الإجراءات وضمان إحكام الرقابة".

وتابع: "نتوقع تطبيق نظام الـACI على أول السنة الجديدة، مع بقية الآليات، مثل الإفراج المسبق، وتبادل المعلومات بالكامل مع الجهات الأخرى، بالإضافة إلى تقسيط الضريبة الجمركية على الآلات والمعدات".

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