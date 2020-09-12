أستاذ جامعي يقترح استخدام "تيك توك" في التعليم: تحت إشراف المعلم

قال الدكتور محمد خليل، أستاذ بجامعة أسيوط، إن هناك ورشا تدريبية للمدرسين لتزيد من قدرتهم على التعامل مع الطلاب بالطريقة غير المباشرة من خلال التعليم عن بعد "أون لاين".

وأكد "خليل"، خلال حواره مع الإعلامية سناء منصور، ببرنامج "السفيرة عزيزة"، عبر شاشة "دي إم سي"، أن هناك منصات إلكترونية مختصة بتدريب المدرسين تقدم هذه الورش بشكل مجاني، حيث إن المدرس يتعرض لطريقة جديدة في التدريس تزيد من تفاعلية العملية التعليمية بين الطالب والمدرس وأدوات التدريس المختلفة.

وأشار إلى أنه مع التحول الرقمي في التعليم واستخدام المنصات الإلكترونية "أون لاين" لا بد من تدرب أولياء الأمور على هذا ليكون رقيبا جيدا ومعلما للطلاب في البيت، إذ إنه من الممكن لأولياء الأمور الدخول للمنصات للتأكد من تفاعل الطالب مع المدرس وإيجابية التعليم عن بعد.

وتابع: "نحول تيك توك لبرنامج تعليمي من خلال تقديم محتوى علمي من قبل الطلاب وتحت إشراف المعلم"، موضحًا أن التعليم عن بعد بناء لثقة الطالب في نفسه.