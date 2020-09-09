سميرة سعيد تصور "قط وفار" مع نضال هاني وتغنيها في حفل تيك توك

طرحت النجمة سميرة سعيد، بوستر أغنيتها الجديدة "قط وفار"، وهي الأغنية التي من المقرر أن تشدو بها في حفل تيك توك غدا.

الأغنية من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع النابلسي، وستكون ذات طابع مختلف كعادتها.

وعلمت "الوطن" أن الأغنية استمعت لها سميرة لأول مرة منذ عدة أشهر، وقامت بتنفيذ فيديو كليب له بسيط أشرف عليه المخرج اللبناني نضال هاني.

وترصد "الوطن" 5 معلومات عن تلك الحفلة المتوقع أن يشاهدها ملايين المتابعين.

- الحفل برعاية تطبيق التيك توك ومن تنظيم شركة هاي ويف.

- ستقدم سميرة أغنية "قط وفار" لأول مرة في الحفل وهي من كلمات عبدالحميد الحباك ومن ألحان إيهاب عبد الواحد توزيع الموزع الموسيقي نابلسي.

- أدت سميرة خلال بروفات الحفل بروفة على أغنية واحشني بصحيح.

- ستشدو سميرة خلال الحفل بمجموعة من أروع أغنياتها الشهيرة.

- الحفل هو الأول لسميرة منذ أكثر من 7 أشهر منذ إحيائها حفلا غنائيا مع نجوم ذا فويس في الإمارات.