إجراءات تسجيل طلاب المرحلتين الأولى والثانية لـ تقليل الاغتراب 2020

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح تقليل الاغتراب (مناظر وغير مناظر وفي حدود نسبة 10%)، لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، بدءً من اليوم، حتى الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2020، وذلك وفقًا للضوابط والشروط التي حددها المجلس الأعلى للجامعات.

وأتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس، التسجيل لتقليل الاغتراب 2020 تجريبيًا، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق 2020، وذلك لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، الذين سجلوا رغباتهم في المرحلتين من تنسيق الكليات 2020 الفترة الماضية، عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــــــا.

وتستعرض "الوطن"، قواعد تقليل الاغتراب لطلبة الثانوية العامة بالنسبة للمحيط الجغرافي على النحو التالي:

أولًا: تحويل إلى كلية غير مناظرة

يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية (أ)، بالتقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط، بشرط ضرورة توافر ما يلي:

- حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات، الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها "انتظام - انتساب".

- شرط استيفاء باقي قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وجدت، ومثال لذلك طالبا قُبّل بكلية الهندسة جامعة أسيوط وهو من محافظة الغربية، يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية غير كلية الهندسة "العلوم (رياضة)- الآداب -التجارة" وغيرها، في جامعة طنطا حيث تقع جامعة طنطا في النطاق الجغرافي (أ)، وبشرط أن يكون مجموعه مستوف للحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

ثانيا: تحويل إلى كلية مناظرة

- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج منطقته الجغرافية (أ) بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط وبغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها، ومثال لذلك طالب قبل بكلية الهندسة جامعة أسيوط وهو من محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية الهندسة جامعة طنطا حيث تقع جامعة طنطا في النطاق الجغرافي (أ) وذلك طبقاً لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل.

في حالة وجود أكثر من كلية مناظرة في النطاق الجغرافي (أ) يسمح للطالب الذي رشح لكلية ما خارج النطاق الجغرافي (أ) بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية (أ)، ومثال لذلك في القاهرة الكبرى 5 كليات للهندسة (القاهرة – عين شمس – حلوان – المطرية – شبرا) والحد الأدنى للقبول (392 و391 و390 و388 و387) درجة، فيسمح فقط بالتحويل المناظر للكلية الأقل في الحد الأدنى (387 درجة)، وذلك طبقًا لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل.

أما بالنسبة للتحويل المناظر لتقليل الاغتراب في الكليات التي تطبق نظامي القبول (الانتظام – الانتساب الموجه)، فيتم مراعاة ما يلي:

الحالة الأولى

حال ترشيح الطالب إلى كلية ما (انتظام) ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب فيكون التحويل في هذه الحالة وفقا لما يلي:

- إذا كان الطالب حاصلا على مجموع درجات يفوق أعلى مجموع درجات قبلته الكلية التي يرغب في التحويل إليها طبقا لنظام الانتساب الموجه، فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفقا لنظام (الانتظام).

- إذا كان الطالب حاصلا على مجموع درجات يساوي أو أقل من أعلى مجموع درجات قبلته الكلية التي يرغب في التحويل إليها طبقا لنظام الانتساب الموجه، فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفقا لنظام (الانتساب الموجه).

الحالة الثانية

- حال ترشيح الطالب إلى كلية ما (انتساب موجه) ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب، فيكون التحويل في هذه الحالة وفقا لنظام (الانتساب الموجه) فقط ولا يجوز قيده وفقا لنظام الانتظام.

- يتم التحويل للبرامج الجديدة بكليات الجامعات المصرية عن طريق الجامعات مباشرة وفي حدود الحد الأدنى للقطاع.

- يكون التحويل بسبب النقل الإداري عن طريق الجامعة مباشرة وبشرط موافقة الجامعة والكلية المعنية بالتحويل إليها.

- يكون التحويل بسبب الحالات المرضية عن طريق الجامعات مباشرة تطبيقًا للمادة (86) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

تعتبر كلية التخطيط العمراني بالقاهرة من الكليات الفريدة وليس لها مناظر، والتحويل منها أو إليها يخضع لنظام التحويل لكليات غير مناظرة.

اعتبار كليات الهندسة الإلكترونية بمنوف جامعة المنوفية وهندسة البترول والتعدين بالسويس جامعة السويس وهندسة الطاقة بأسوان جامعة أسوان مناظرة لباقي كليات الهندسة للجامعات المصرية الأخرى فقط للطلاب المستجدين والمرشحين للفرقة الإعدادية، ويتم القبول بها خارج التوزيع الجغرافي والإقليمي ويتم التحويل منها أو العكس طبقًا لقواعد التحويل المناظر.

اعتبار كلية الطب بالإسماعيلية جامعة قناة السويس مناظرة لباقي كليات الطب بالجامعات المصرية ويتم القبول بها وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي، ويجري التحويل منها أو إليها لكليات الطب بالجامعات.