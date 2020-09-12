اليوم.. معامل التنسيق الإلكتروني تستقبل تحويلات طلاب تقليل الاغتراب

تبدأ معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات الحكومية بمختلف المحافظات، اليوم، استقبال الراغبين من طلاب المرحلتين الأولى والثانية من الثانوية العامة، المسجلين لرغباتهم الفترة الماضية، للتسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات ما بين الكليات المناظرة وغير المناظرة في ضوء النسبة من المجلس الأعلى للجامعات والمحددة بـ10% من إجمالي عدد طلاب الكليات، وذلك بدءا من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، ولمدة 5 أيام .

وتبدأ معامل تنسيق جامعة القاهرة، صباح اليوم، بمقارها بكليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، في استقبال طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي الراغبين في إجراء تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية عبر معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن معامل التنسيق الثلاثة مستمرة في العمل طوال فترة التنسيق، مشيرًا إلى أن المعامل معدة ومجهزة على أكمل وجه، حيث تضم 320 جهاز حاسب آلي حديثا، ويتواجد بها موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور دون التدخل في رغباتهم، إلى جانب فنيين مدربين لحل أي مشكلة قد تطرأ سواء في أجهزة الحاسب الآلي أو الانترنت.

الخشت: 320 جهاز حاسب آلي حديث وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة للطلاب

وكان الدكتور محمد الخشت، وجه بالاستعداد الكامل لنجاح معامل التنسيق الثلاثة، في استقبال طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم؛ لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا، وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة، مؤكدًا أنه تم وضع خطة احترازية لتنظيم عملية التسجيل داخل المعامل لضمان سلامة جميع المترددين والموظفين.

وفي جامعة عين شمس، أعلن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، عن فتح معامل التنسيق الإلكتروني بعدد من كليات الجامعة، لافتا الي انه تم تخصيص ١٣ معملا لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة منذ بدء المرحلة الأولى من التنسيق .

وأتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس، التسجيل لتقليل الاغتراب 2020 تجريبيًا، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق 2020، وذلك لطلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين سجلوا رغباتهم في المرحلتين من تنسيق الكليات 2020 الفترة الماضية، عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

https://tansik.egypt.gov.eg/application