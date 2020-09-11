قبل انطلاقها بساعات.. شروط تحويلات تقليل الاغتراب بتنسيق 2020

كشف السيد عطا المشرف العام على التنسيق، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن غدا السبت سيبدأ التسجيل الفعلي لمرحلة تقليل الاغتراب عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، مشيرا إلى أنه سيجرى فتح الموقع الإلكتروني للتنسيق لتسجيل تحويلات تقليل الاغتراب 2020 تجريبيا، مساء اليوم، مشيرا إلى أن تقليل الاغتراب للطلاب المسجلين بالمرحلة الأولى والثانية لتنسيق الثانوية العامة 2020.

وأوضح عطا، لـ"الوطن"، عددا من قواعد تسجيل تقليل الاغتراب عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق كالآتي:

- قواعد عامة:

- الغرض الأساسي من تحويل الطالب بعد ترشحه عن طريق مكتب التنسيق، هو تقليل اغتراب الطالب بحيث يلتحق بكلية في المنطقة الجغرافية "أ"، وليس الغرض من التحويل تغيير رأي الطالب وإعادة ترشيحه في موقع آخر.

- يسمح بتحويل الطلاب المستجدين المرشحين من مكتب التنسيق للعام الجامعي 2020-2021، بين الجامعات الحكومية المصرية لتقليل الاغتراب أو تحويل البرامج الجديدة أو بسبب النقل الإداري أو تحويل الحالات المرضية طبقا للقواعد المعمول بها في العام الجامعي الماضي.

- يكون التحويل لمرة واحدة فقط، ولا يجوز التحويل بين الكليات التي يكون القبول بها ويكون الترشح لها على أساس القبول الإقليمي.

- يسمح للطلاب بالتقدم للتحويل بين الكليات المناظرة والكليات غير المناظرة بالجامعات الحكومية لتقليل الاغتراب من خلال التنسيق الإلكتروني بنسبة 10% من الأعداد المقررة للكلية المطلوب التحويل إليها، بحسب ترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل، ويكون للشهادات الثانوية العامة والفنية والمعادلة.

- التحويل بالنسبة للكليات غير المناظرة:

- يسمح للطالب الذي جرى ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية "أ"، بالتقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية "أ" فقط.

- يشترط حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها سواء كان بنظامها الانتظام أو الانتساب.

- يشترط استيفاء باقي قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وجدت.

ومثال لذلك طالب قبل بكلية الهندسة جامعة أسيوط وهو من محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية غير كلية الهندسة "العلوم (رياضة) - الآداب "في جامعة طنطا حيث تقع جامعة طنطا في النطاق الجغرافي "أ".

- يشترط أن يكون مجموعه مستوفيا للحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

- التحويل للكليات المناظرة:

- يسمح للطالب الذي رشح في كلية ما خارج منطقته الجغرافية "أ"، بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية "أ" فقط وبغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها.

- في حالة وجود أكثر من كلية مناظرة في النطاق الجغرافي "أ" يسمح للطالب الذي رشح لكلية ما خارج النطاق الجغرافي "أ" بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية.

- يجرى التحويل للبرامج الجديدة بالجامعات المصرية عن طريق الجامعات مباشرة وفي حدود الحد الأدنى للقطاع.

- يكون التحويل بسبب النقل الإداري عن طريق الجامعة مباشرة ويشترط موافقة الجامعة والكلية المعنية بالتحويل إليها.

- يكون التحويل بسبب الحالات المرضية عن طريق الجامعات مباشرة وتطبيقاً للمادة 86 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

- يكون التحويل عن طريق الجامعات مباشرة بعد نهاية الفرقة الأولى تطبيقاً للمادة 86 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.